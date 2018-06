Cefalù, la protesta arriva dal mare: la manifestazione dei lavoratori del Club Med

Gli ex dipendenti del Club Med hanno protestato oggi nel giorno dell'inaugurazione della struttura davanti ai cancelli. I lavoratori assieme a Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia, sono arrivati anche via mare manifestando a bordo di un’imbarcazione. Meno di ottanta gli ex che chiedono di essere riassunti in virtù delle loro qualifiche, ma l’azienda avrebbe già effettuato oltre cento assunzioni scavalcandoli.

Il resort fu chiuso nel 2005 per lavori di ristrutturazione e un accordo siglato in quel periodo stabilì che alla riapertura, prevista inizialmente per giugno 2007, la società avrebbe dovuto rispettare i diritti di precedenza. In alternativa avrebbe dovuto segnalare alle imprese affidatarie di servizi quei lavoratori in possesso delle qualifiche professionali necessarie per la loro assunzione. "Niente di tutto questo - dicono - è stato fatto e oggi i lavoratori hanno manifestato per chiedere la riassunzione".