Via Generale di Maria, inaugurato un nuovo centro d'accoglienza per i disabili

Inaugurato oggi pomeriggio in via Generale Di Maria il nuovo Centro di accoglienza dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, intitolato al giovane Tonino Finocchio, scomparso prematuramente a causa della malattia. Presente - tra gli altri - al taglio del nastro Roberto Maida, responsabile Area Retail Palermo Nord di UniCredit, la banca che ha erogato all'Associazione un contributo per l'acquisto di mobili e attrezzature necessarie per rendere il nuovo locale più confortevole e idoneo alle esigenze delle persone disabili.

“L’Uilm, sezione di Palermo - dichiara la vicepresidente Giuseppina Corso - esprime un particolare ringraziamento a UniCredit per questo generoso gesto di solidarietà, che - unito a quello di altri benefattori - ha permesso di fronteggiare le spese sostenute per rendere il locale accogliente e funzionale, curando ogni particolare per offrire un’assistenza qualificata e la possibilità di integrazione per le persone disabili”.