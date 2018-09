Migranti, Orlando: "Nessuna distinzione tra chi nasce a Palermo e chi arriva dopo"

All'appello contro il razzismo, lanciato nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale, ha risposto il Cpia, centro provinciale istruzione per gli adulti. Pertanto - accogliendo l’invito della dirigente, Giuseppina Sorce, del corpo docente e di numerosi alunni di differenti nazionalità, tra cui diversi minori stranieri non accompagnati - il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla Scuola, Giovanna Marano, si sono recati stamani presso il giardino del plesso di piazza Principe di Camporeale per l'inaugurazione del nuovo anno scolastico,

Gli studenti hanno illustrato i risultati del percorso di istruzione dell'anno precedente, durante il quale sono stati affrontati i temi della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata in un'ottica interculturale. A conclusione dell'incontro, è stato proiettato un video prodotto dagli studenti e incentrato sulla figura di Peppino Impastato.

“Siamo orgogliosi e felici – ha detto Orlando - di essere qui oggi in una struttura in cui minori stranieri non accompagnati, giovani palermitani nati in Paesi lontani, apprendono la lettura e la scrittura italiana per essere sempre più inseriti nella vita di questa città che li accoglie come palermitani, non facendo distinzioni tra i giovani che a Palermo sono nati e i giovani che, spesso dopo viaggi spesso drammatici e tragici nei quali hanno perso genitori e familiari, considerano Palermo la loro zattera, il loro salvagente. Il nostro impegno deve essere degno delle sofferenze che hanno subito, essendo loro, come i nostri figli, persone umane”.