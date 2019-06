Scuola Rosolino Pilo, inaugurato il murales: "Questo significa essere comunità"

Un murales per rendere più bella non solo la scuola Rosolino Pilo ma tutta la città, per dire a chiare lettere che Palermo è dei suoi cittadini che hanno il diritto e soprattutto il dovere di prendersene cura. E’ questo l’obiettivo dell’opera realizzata dall’artista Igor Scalisi Palminteri, inaugurata ieri alla presenza degli studenti delle scuole Pilo e Boccone, di tanti cittadini, del vicesindaco Fabio Giambrone e del gruppo “90127 AttivaMente Insieme”.

“Un momento - ha dichiarato Dario Chinnici, consigliere comunale e capogruppo del Pd a Sala delle Lapidi - che ci ha restituito il senso di cosa voglia dire essere una comunità: non solo persone che vivono casualmente nelle stesse strade o nella stessa città, ma che si prendono cura dei loro quartieri, degli spazi comuni, che si impegnano per quella ‘bellezza’ a cui ormai non siamo quasi più abituati”.

Da circa un anno e mezzo dei liberi cittadini del quartiere provano a rendere più bello e vivibile il luogo dove vivono, mettendo in atto azioni che coinvolgono la comunità, gli studenti del quartiere e le istituzioni. L’idea del murales nasce proprio dal desiderio di restituire bellezza ad un luogo “mortificato dal degrado”, e la sua realizzazione è frutto di donazioni, in primo luogo da parte dell’artista e poi di tutti coloro che hanno creduto nel progetto e hanno speso tempo e denaro per la sua realizzazione.