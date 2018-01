Fiera del Mediterraneo, al via "Mondo sposi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tutto per rendere speciale e perfetto il giorno del matrimonio. E’ stata inaugurata ieri dal consigliere comunale Paolo Caracausi e dai rappresentanti di Medifiere, “Mondo Sposi”, la Fiera che presenta i marchi più noti in fatto di matrimonio. Aziende leader nel settore offrono ai visitatori la loro professionalità e anni di esperienza. Il grande padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo si è vestito a festa ed è stato addobbato con raffinatezza ed eleganza. “Mondi Sposi” sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito per tutto il weekend a partire dalle ore 16. Un altro appuntamento firmato Medifiere che permette agli esperti del settore di confrontarsi tra loro e ai futuri sposi di trovare quello che serve per rendere speciale il loro giorno più bello. Abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia, auto, trucco, parrucco, location prestigiose, rustiche o supereleganti dove organizzare la festa, agenzie di viaggio. Tutto quello che serve per organizzare il giorno più bello.

“Ogni volta che entro in questa fiera mi rendo conto del grande lavoro che è stato fatto in questi anni – spiega il consigliere comunale Paolo Caracausi - Anche oggi un’iniziativa di qualità. Questa Fiera sta facendo tanto e dobbiamo continuare a lavorare per rendere sempre più idonea questa struttura alla città e a tutti”. Medifiere intanto è già al lavoro per la nuova edizione della Fiera Campionaria, seconda in Italiaper numero di espositori e visitatori.

“Cerchiamo di incrementare le fiere – dichiara Massimiliano Mazzara – per questo portiamo avanti anche quelle specialistiche. Ma anche quest’anno a Palermo ci sarà la grande Fiera Campionaria perché crediamo che possa dare lavoro e opportunità a tante persone. Lavoriamo affinchè questo ente possa tornare ai fasti di un tempo”.