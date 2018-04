"In viaggio per guarire": alla Zisa il cancro raccontato dai ragazzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il progetto "In viaggio per guarire", premiato dal MIUR con l'Italian Teacher Prize, coordinato dalla sottoscritta Anna Berenzi, docente della scuola in ospedale "B.Castelli" di Brescia, farà tappa a Palermo sabato 5 maggio 2018 dalle 10 alle 12.30. Un gruppo di ragazzi, uniti dall’aver vissuto un’esperienza di malattia oncologica che ha messo a rischio la loro vita, si rivolgerà a platee di qualche centinaio di coetanei (verranno invitate le classi terminali delle scuole superiori del territorio) raccontando cosa ha significato trovarsi dall’oggi al domani a pensare che la vita non è scontata. Il progetto si propone di far sperimentare ai giovani in platea, come fosse un “laboratorio di empatia”, un modo di vivere alternativo rispetto ai modelli e ai valori proposti dalla società contemporanea, di promuovere la cultura della solidarietà e dell’inclusione e sensibilizzare al tema della donazione di sangue e di midollo.

La tappa palermitana sarà ospitata dal Comune di Palermo nella Sala De Seta ai Cantieri Culturali Alla Zisa in via Paolo Gili,4. Sono invitate ad assistere le classi delle scuole superiori del territorio di Palermo. Per prenotare i posti basta compilare i campi del form dedicato: https://www.itiscastelli.it/FormsOS/iscr-Palermo/IndexIEVE.html indicando come CODICE EVENTO: PA7456 Per qualsiasi chiarimento: Anna Berenzi annaberenzi@gmail.com Vi aspettiamo!