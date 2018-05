Impresa e legalità: il tour nelle scuole della Città Metropolitana fa tappa a Gangi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto, ieri, all'istituto Itc Salerno di Gangi, uno dei 14 incontri programmati, in altrettanti istituti di Palermo e provincia, su "Creazione d'Impresa" e "Promozione della Legalità" rivolto ai giovani studenti. Un progetto nato dall’idea e promozione progettuale della direzione attività produttive della Città Metropolitana di Palermo di cui è dirigente responsabile Filippo Spallina, realizzato in collaborazione con la consulta provinciale degli studenti e con l'ufficio scolastico provinciale, e che si avvale del prezioso partenariato, delle associazioni di categoria degli imprenditori (Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Casa Artigiani) e per le tematiche sulla promozione della legalità dell'arma dei carabinieri, della polizia di stato e della guardia di finanza, unitamente all'Asp 6. All’incontro assieme agli studenti dell'Istituto ITC Salerno di Gangi hanno preso parte quelli dell'Istituto "Pietro Domina" di Petralia Soprana e di Castellana Sicula, come docenti per la creazione d'impresa hanno parlato: Vincenzo Lo Monte della Confesercenti e Alberto Virga del Centro Commerciale Naturale di Gangi. Per la legalità è intervenuto il capitano Beppe La Sala della Guardia di Finanza che, ha trattato il tema della prevenzione dell'usura e dei rapporti con le banche. A illustrare gli obiettivi del progetto è stato Filippo Spallina, dirigente delle attività produttive della Città Metropolitana. A fare gli onori di casa il preside dell’istituto tecnico commerciale “Giuseppe Salerno”, padre Cataldo Manzoni, presente anche il sindaco di Gangi Migliazzo.