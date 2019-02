Il percolato di Bellolampo sarà trattato ad Acqua dei Corsari: l'Amap presenta l'impianto

Ad Acqua dei Corsari nascerà un impianto di trattamento del percolato di Bellolampo. Il progetto è stato illustrato oggi dall'amministratore unico dell'Amap, Maria Prestigiacomo, al sindaco Leoluca Orlando. L'impianto, il cui costo previsto è di circa 5 milioni di euro, è attualmente oggetto di valutazione da parte dell'assessorato regionale al Territorio e l'ambiente e sarà interamente finanziato con risorse dell'azienda. Ridurrà drasticamente la quantità di percolato che dovrà essere trattato fuori dalla Sicilia facendo quindi risparmiare la Rap. Attualmente, infatti, per la Rap, lo smaltimento del percolato avviene in minima parte tramite l'Amap e in larga parte tramite ditte private ubicate anche fuori regione ed ha un costo complessivo annuo di circa 7 milioni di euro.

"L'impianto - spiega Prestigiacomo - avrà una capacità complessiva di circa 50 mila tonnellate annue. Questo permetterà nei giorni medi la possibilità di gestire anche il percolato prodotto da altre discariche". A gennaio si è tenuta la prima conferenza di servizi organizzata dalla Regione, mentre sono in corso le procedure per ottenere l'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) e la Via (Valutazione di impatto ambientale), necessarie per costruire il nuovo impianto che consentirà di trattare il percolato. Per Prestigiacomo, questo è "un importante progetto che è parte del piano di sviluppo industriale dell'azienda; un progetto davvero di servizio e a servizio della comunità, e che permetterà una riduzione dei costi sostenuti complessivamente dal sistema delle aziende del Comune". "L'Amap - afferma il sindaco Orlando - conferma sempre più il proprio ruolo leader nel panorama delle aziende di servizio idrico e di gestione integrata. In questo caso con un progetto dall'altissimo valore sociale e di servizio per la comunità".

