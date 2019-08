Il Comune gioca d'anticipo: arrivano i riscaldamenti (a metano) in due scuole

Stop al gelo nella scuola elementare Cesare Abba, in via Calcedonio Giordano, e nella direzione didattica Nazario Sauro, in via Amedeo D’Aosta. Il Comune ha deciso di installare all'interno degli istituti due nuovi impianti di riscaldamento a metano. Ne dà notizia Amg Energia: "I lavori sono già in stato avanzato in entrambe le scuole: gli impianti interni sono pronti, le prese di collegamento alla rete del metano sono state realizzate e si sta procedendo all’installazione delle caldaie". Entro settembre - annuncia l'azienda - verrà completato anche un altro intervento, relativo alla sostituzione di 25 piastre nella scuola Crispi di via Barisano da Trani. Da quest’anno scolastico riscaldamenti funzionanti a pieno regime anche nella scuola Rosario Gregorio di via Euridice: "Finora l’impianto era alimentato da una linea sottotraccia, fuori uso da diversi anni. La tubazione è stata rifatta ex novo in linea aerea".

In vista della riapertura delle scuole, Amg Energia sta portando avanti anche diversi interventi di manutenzione ordinaria programmata degli impianti. “Le attività di manutenzione ordinaria - sottolinea l’amministratore unico di Amg Energia, Mario Butera - sono costanti e ovviamente scadenzate in modo programmato per l’avvio degli impianti all’inizio della stagione termica. E’ un’attività di routine ma, come ogni anno, i nostri operatori sono pronti ad intervenire in modo tempestivo in caso di guasti o di emergenze. Buona parte degli impianti sono stati convertiti da gasolio a metano e questo consente risparmi all’Amministrazione in termini di minor costo del combustibile e minor inquinamento”.

“Nonostante il caldo persistente di questi giorni – commenta il sindaco Orlando – è bene che l’azienda si sia attrezzata perché l’arrivo della stagione fredda veda le scuole adeguatamente preparate per garantire a tutti coloro che vi studiano e lavorano ambienti confortevoli. E’ un piccolo ma importante tassello del lavoro che tutte le aziende e gli uffici dell’amministrazione interessati stanno svolgendo in questi giorni in vista dell’avvio dell’anno scolastico, che rappresenta un importante momento per tutta la comunità”.