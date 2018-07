"Terrasini da paese di mare a paese della spazzatura": sì all'impianto dei rifiuti

Dopo mesi di proteste contro la realizzazione di un impianto di compostaggio e stoccaggio dei rifiuti a Terrasini, l'assessorato regionale all'Energia ha rilasciato le autorizzazioni alla ditta C.F. Edil Ambiente Srl. Contro questa decisione oggi, alle 21, si terrà un consiglio comunale urgente convocato dai consiglieri di opposizione.

"Ringraziamo il sindaco Giosuè Maniaci - afferma la consigliera Eva Deak - per aver trasformato il paese di mare nel paese della spazzatura. Ed anche per non averci informato. Decreto pubblicato il giorno 20 luglio, quindi lui sapeva benissimo già tutto quando il 20 mi ha parlato dell'incontro avuto in Assessorato e si fingeva preoccupato. Grazie per aver ingannato tutti noi".

“L’amministrazione comunale, il consiglio Comunale, le associazioni del territorio – spiega il primo cittadino - avevano espresso ferma contrarietà alla realizzazione dell’impianto, per cui ho già trasmesso all’ufficio legale del Comune la documentazione reperita (che ad oggi non è ancora pervenuta ufficialmente ai nostri uffici), per le valutazioni del caso. Ho richiesto un urgente incontro, insieme ad una delegazione di consiglieri comunali, al direttore del Dipartimento Acque e rifiuti al fine di avere chiarimenti sulla situazione”.

L'impianto contestato dovrebbe sorgere in contrada Paterna, luogo dove si trovano imprese agricole di rilievo come l'orto di nonno Nino, premiato al Best in Sicily. L'azienda, nata nel 2006 e gestita da due fratelli, Benedetto e Rosolino Palazzolo, coltiva papaya, mango, avocado, passion fruit oltre ad ortaggi e tanta altra frutta.