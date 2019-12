Arenella e Vergine Maria al buio, Prestigiacomo: "Nuovi impianti pronti"

Realizzato un nuovo impianto di illuminazione pubblica all'Arenella e Vergine Maria dove il maltempo dei giorni scorsi aveva causato dei danni e dove, il forte vento, aveva anche provocato la caduta di pali compromettendo il funzionamento dei due circuiti di media tensione che alimentano i punti luce.

A darne notizia è l'assessore Prestigiacomo: “Il Comune, comprendendo i disagi per i residenti delle due borgate, si è attivato per la consegna di questo tratto da parte della ditta appaltatrice ed inoltre ha già attivato tutte le procedure necessarie con Enel per l’immissione dell'energia. Adesso, attendiamo, a breve termine, l'intervento della stessa Enel”.