Geraci Siculo, l'impianto eolico non si farà: "Evitato uno scempio ambientale"

L’impianto eolico che sarebbe dovuto sorgere a Geraci Siculo, a ridosso delle borgate di Verdi e Raffo di Petralia Soprana non sarà realizzato. Ad annunciarlo, con soddisfazione, è il sindaco di quest'ultimo Comune, Pietro Macaluso: "L'assessore all'Energia ha emesso il decreto di diniego. Ci siamo opposti con tutte le nostre forze contro quello che sarebbe stato un danno immane per un territorio come il nostro vocato anche al turismo rurale, per non parlare dell’impatto ambientale e paesaggistico devastante".

Qualche anno fa la società Fonteolica srl aveva presentato un progetto che prevedeva l’installazione di varie pale eoliche nei due comuni madoniti. L’amministrazione di Petralia Soprana, in sede di conferenza di servizi tenutasi nel 2014, si era opposta. La società aveva quindi rimodulato il progetto lasciando solamente i quattro impianti previsti nel territorio di Geraci Siculo e modificando la grandezza dei pali. Una soluzione che ha fatto scattare ugualmente le proteste di tutti gli amministratori del Comune di Petralia Soprana. Sia la giunta, guidata anche all’ora da Pietro Macaluso, che il Consiglio Comunale, guidato da Leo Agnello, si sono opposti in tutte le sedi e con atti approvati all’unanimità a quello che sarebbe stato un vero scempio ambientale e un problema sanitario per gli abitanti della borgata di Verdi a causa dell’inquinamento acustico determinato dalle macchinecollocate a ridosso dalle abitazioni.

Il rischio oggi è stato scongiurato con l’emissione del decreto n. 58 del 26-01-2018 da parte dell’assessorato all’Energia che, per cause legate a mancati adempimenti, non ha accolto ed ha archiviato definitivamente la richiesta della società che voleva realizzare un impianto eolico della potenza di 8,5 MW in località “Portella Massariazza – Cozzo Salito” in territorio di Geraci Siculo.

“La salvaguardia del paesaggio – conclude Macaluso - è importantissima perché è un valore aggiunto per i nostri paesi che possono sfruttare anche l’unicità dei loro panorami. E non va dimenticata la salute dei cittadini che in questo caso specifico sarebbe stata messa a seriamente a rischio dall’inquinamento acustico”