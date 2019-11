Impianto di compostaggio di Termini, la Cgil: "Preoccupati per la salute dei lavoratori"

L'impianto di compostaggio Ecox, che si trova in contrada canne Masche a Termini Imerese, produce degli odori molto forti che si estendono per tutta l'area dell'agglomerato industriale e nella zona adiacente all'autostrada Palermo/Catania/Messina. A lanciare l'allarme è la Cgil: “Siamo molto preoccupati che le forti emissioni possano mettere a rischio la salute dei cittadini nonché dei lavoratori che operano in quell'impianto".

Calogero Guzzetta, segretario Cgil Palermo, e Laura Di Martino, responsabile della Camera del Lavoro zonale di Termini Imerese chiedono che l'attività ispettiva, che ha preso le mosse dalla diffida inoltrata qualche settimana fa all'azienda dalla Regione, si concluda nel più breve tempo possibile al fine di scongiurare le possibili ripercussioni sulla salute. "Chiediamo - concludono i due sindacalisti - pertanto la piena applicazione delle norme relative alla salute e alla sicurezza nei posti di lavoro, per evitare che ancora una volta il diritto al lavoro confligga con il diritto alla salute”. All'interno della struttura dallo scorso agosto la Gm Srl si occupa di smaltire rifiuti organici per la produzione degli ammendanti utilizzati per la fertilizzazione dei terreni agricoli.