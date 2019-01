Bloccati al porto con 30 mila euro: scoperto traffico di migranti su gommoni velocissimi

Per ogni traversata, dalla Tunisia alla Sicilia, gli immigrati irregolari che venivano 'reclutati' dalla banda criminale che è stata scoperta all'alba di oggi, pagavano somme fino a tremila euro. E' quanto emerge dall'operazione denominata 'Barbanera', che ha portato in carcere 14 persone. Un'operazione effettuata dai finanzieri del comando provinciale di Palermo, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, in collaborazione con il personale dello Scico e dei comandi provinciali di Trapani e Agrigento.

Le 14 persone fermate sono italiane e straniere e appartengono a un gruppo dedito allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, al contrabbando di tabacchi lavorati e alla fittizia intestazione di beni e attività economiche. Alcuni di loro sono stati bloccati nel porto di Palermo, agli ormeggi per l'imbarco su motonavi in partenza per la Tunisia, e in un caso erano pronti a esportare illecitamente denaro contante per oltre 30 mila euro.

Contesmporaneamente questa mattina è scattato anche il sequestro di 3 aziende operanti nel trapanese e riconducibili al promotore dell'organizzazione criminale (un ristorante, un cantiere nautico e un'azienda agricola, oggetto del reimpiego degli illeciti proventi), nonché di diversi immobili, automezzi, due pescherecci, denaro contante e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro.

Il sodalizio criminale, che vantava basi operative tra Palermo, Mazara del Vallo, Marsala, Lampedusa e Tunisia, utilizzava gommoni carenati, dotati di potenti motori fuoribordo, con i quali era in grado di coprire il tratto di mare che separa le due sponde del Mediterraneo in poche ore, trasportando, per ciascuna traversata compiuta, dai 10 ai 15 migranti irregolari, oltre ad una quantità variabile di tabacchi che "raggiungeva in alcuni casi il peso di qualche quintale".