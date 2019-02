Il tuareg To di Palermo istituisce borsa di studio intitolata a giovane studente morto in un incidente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolta la celebrazione in ricordo di Emanuele Riela, il 19enne vittima della strada nel giugno del 2018. Studente esemplare e promessa arbitrale nel modo del Basket, Emanuele ha visto la sua giovane vita spezzata a seguito di un incidente automobilistico, avvenuto nei pressi di Catania, mentre si trovava a bordo dell’auto guidata da un amico. La comunità gelese ed in particolare l'istituto Luigi Sturzo, ove il ragazzo frequentava il quinto anno, hanno voluto renderne omaggio con l'iniziativa che, nel contempo, ha assegnato il diploma postumo ad Emanuele Riela, e intitolato al giovane l'Aula d'Informatica della stessa scuola.

Altro significativo momento l'istituzione, da parte del Tour Operator Palermitano "Il Tuareg", di una Borsa di Studio che, per i prossimi tre anni, verrà assegnata ad uno studente meritevole. La decisione, ci spiega Vincenzo Lo Cascio, General Manager del Tour Operator, deriva dal fatto che ogni ragazzo/a, che preferisce la nostra azienda per un viaggio vacanza, diviene soggetto concreto all'interno di quella che definisco la famiglia Tuareg. Siamo abituati ad accompagnare i giovani nel loro cammino di formazione, sperando di poter sempre contribuire ad una crescita piena di valori etici e morali. Emanuele, che ci aveva scelto per la sua vacanza studio in Inghilterra per l'Estate 2018, ha lasciato in noi un vuoto, un tassello mancante in un splendido mosaico impersonato da giovani pieni di vita e pronti a vivere una nuova esperienza.

Naturale il cercare di rendere omaggio a questa giovane vittima della strada, con l'istituzione spontanea di una borsa di studio che già l'anno scorso è stata assegnata grazie all'intesa con il Professor Fabio Nalbone e con il coinvolgimento di tutti i giovani a lui affidati. Pertanto abbiamo riconfermato, in questo particolare giorno, anche per i prossimi tre anni l'assegnazione della Borsa di Studio "Il Tuareg TO in memoria di Emanuele Riela", le cui modalità saranno da noi concordate con Il Professor Fabio Nalbone, a cui abbiamo chiesto di presiedere il Premio, con il Dirigente Scolastico pro tempore e con la Famiglia Riela. La tematica toccherà sicuramente la Sicurezza Stradale e la giusta comunicazione atta all'eliminazione di quegli eccessi che possono determinare situazioni di pericolo per se stessi e per coloro che portiamo a bordo delle nostre auto.