Il Rotary club Palermo Teatro del Sole dona i primi sei tablet all'ics "padre Pino Puglisi"

Superare le barriere socio-culturali è la mission del progetto “La solidarietà fa scuola” messo in campo dal Club Palermo Teatro del Sole. Primo passo del progetto è stato consegnare i primi sei tablet all'Istituto Comprensivo Statale “ Padre Pino Puglisi” di Brancaccio diretto dal Prof. Vincenzo Guarneri in occasione del passaggio di Campana per l’ anno rotariano 2020/2021, avvenuta mercoledì 8 luglio sono stati. La cerimonia di consegna è avvenuta alla presenza del neo presidente del Club Palermo Teatro del Sole, Giovanni Borsellino. Il secondo passo del progetto ”La solidarietà fa scuola”, coinvolgerà diversi soci e consorti che supporteranno gli studenti nel recupero scolastico con interventi “ ad personam”. “Grazie a questo progetto - dichiara il presidente Nicola Bruno - possiamo dare il nostro contributo per accrescere la partecipazione di alcuni studenti alla vita scolastica, favorirne l’integrazione e aumentare il livello di inserimento sociale. Nessuno deve trovarsi indietro, è nostro dovere permettergli di cogliere le nuove opportunità del digitale e sentirsi parte nella comunità scolastica”.

L’idea è maturata durante il lock down quando gli Istituti scolastici hanno avviato i primi progetti di didattica a distanza in una situazione complessa in quanto ci si è trovati dinanzi ad una emergenza del tutto eccezionale ed inaspettata che ha messo a nudo carenze tecnico/organizzative di gran parte degli istituti scolastici. E’ indiscutibile che la didattica a distanza ha permesso sì di proseguire le lezioni in una situazione di difficoltà ma, di fatto, ha anche accentuato le differenze educative e le disparità socio-economiche tra quegli studenti che potevano accedere ai supporti tecnologici e quelli che non potevano. Per queste motivazioni Il Club Palermo Teatro del Sole ha voluto porre un’attenzione particolare, utilizzando una parte dei propri fondi per l'acquisto di tablet, con l'obiettivo di sostenere giovani studenti volenterosi delle aree periferiche degradate che non hanno potuto accedere alla didattica da remoto per mancanza di strumenti idonei offrendo oltre il device tecnologico, l’azione di service permettendo agli studenti di recuperare il terreno perduto.

Al presidente del Club e a tutti i soci sono pervenute le congratulazioni del governatore del Distretto 2110 del Rotary International Alfio Di Costa. "Ancora una volta il servizio caratterizza la vita di un club, e lo fa con soggetti deboli della nostra comunità: gli alunni dei un istituto comprensivo. e lo fa anche in un momento particolare nel quale la democrazia è fortemente minacciata dalle difficoltà economiche a provvedere alle tante necessità di una scuola che si deve adattare alle emergenze, fronteggiando le difficoltà grazie anche alla sensibilità di un club, fortemente attivo e vivace, dei suoi presidenti, quello uscente, a cui si deve, naturalmente il progetto, e quello entrante che lo ha definito, e dei suoi soci. Grazie sinceramente".