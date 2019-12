Il Rotaract Club Palermo Montepellegrino festeggia il suo secondo compleanno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tempo di grandi festeggiamenti per il Rotaract Club Palermo Montepellegrino, l’Associazione promossa e sostenuta dal Rotary International e formata da giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che quest’anno festeggia il suo secondo compleanno ed è lieta di invitare, i soci del Rotaract e del Rotary Club Palermo Montepellegrino, gli amici e gli aspiranti soci, all’evento celebrativo che avrà luogo giovedì 5 Dicembre, presso il White Club, in via Massaia Guglielmo Cardinale, 7 (zona Arenella), a partire dalle ore 20:00. Per l'occasione, come l'anno scorso, verrà effettuato un sorteggio: il numero sorteggiato vincerà un soggiorno per due persone di due giorni e una notte in Sicilia.

Il soggiorno sarà gentilmente offerto dal Tuareg Tour Operator. Il Rotaract Palermo Montepellegrino è attivo dal 2017 e in questi anni ha promosso numerose iniziative per rispondere al meglio alle esigenze della comunità, trattando temi importanti per il territorio e dando risposte concrete ai tanti bisogni dei più deboli e dei meno fortunati del territorio. Un club che in linea con il nome che porta fa, costantemente, della sua presenza azione concreta. «Il primo Club Rotaract nacque, a North Charlotte, nella Carolina del Nord, proprio 52 anni fa circa, il 13 marzo 1968. L’associazione deve il suo nome alle parole “Rotary” ed “Action”, combinazione che venne scelta in seguito ad un sondaggio tra gli studenti dell’Università di Houston, nel Texas» sottolinea il presidente del Club Daniele Proietti

. Ma cosa significa questo nome? È lo stesso Daniele Proietti a sintetizzare l’importanza di questo sodalizio di servizio. «I valori del Rotary uniti allo slancio all’azione delle nuove generazioni! Da allora tanta strada è stata fatta, a oggi infatti sono attivi in tutto il mondo oltre 8700 Rotaract Club che contano circa 200000 soci in 170 paesi; solo in Italia sono presenti circa 448 Club, con circa 7200 soci, organizzati in 13 Distretti». E continua Proietti «I Soci dei Rotaract Club, in generale, e quelli del club che presiedo, operano con volontà, impegno e spirito di servizio organizzando progetti attivi e di raccolta fondi finalizzati a soddisfare le esigenze della comunità locale e internazionale. Le varie iniziative hanno principalmente lo scopo di favorire la comprensione internazionale, portare l’attenzione su temi di pubblico interesse ed azioni di concreto supporto allo sviluppo lavorativo e professionale dei giovani, oltre ad attività culturali ed a campagne di sensibilizzazione nelle scuole e nelle piazze». «Il Rotaract è un’avventura fatta di amicizia, servizio, leadership e divertimento…perché non viverla?» ha commentato Daniele Proietti, lanciando un appello a quanti vogliono cercare un senso e trovarlo effettivamente, alla loro vita.

