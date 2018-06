Il rapper palermitano Sali Sala pubblica il nuovo singolo "Vado su"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sali Sala è tornato. Dopo il successo del singolo “Donald Trump”, il rapper siculo torna con un nuovo singolo dal titolo “Vado Su”. Il brano è il terzo prodotto della nuova etichetta discografica palermitana “La Croce”. Dopo Othelloman con “Non Fumo Marlboro” e i Gorilla Sauce con “Giuda Me”, un terzo prodotto che dà una continuità mensile alla neo-nata label. Il rapper torna nella scena dopo un anno dal suo ultimo singolo “Chevrolet”. Il nuovo brano sarà disponibile sul profilo Spotify dell’artista e su tutte le principali piattaforme musicali. Su Youtube, nel canale ufficiale di FIGHT Entertainment (management e movimento di cui fa parte l’artista in questione), sarà disponibile il video, girato da Salvatore Pecoraro. "Vado Su" è il titolo. La produzione è di YAHWEH, che torna a collaborare con La Croce dopo il singolo di Othelloman. Il brano racconta la voglia di emergere di Sali Sala per rendere la musica il suo lavoro, mentre vive e attraversa Palermo, dal Teatro Massimo fino alla cima di Monte Pellegrino. Appuntamento al 6 luglio per il prossimo prodotto dell’etichetta “La Croce” con il singolo “Ave Maria” di Karma Golden Rage, per proseguire nell’intento dell’etichetta di pubblicare un nuovo singolo a settimana.