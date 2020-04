Presidente dell'associazione Civitas lancia un appello: "Continuiamo a donare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'associazione di volontariato Civitas Presieduta da Adriano Barbaccia in collaborazione con vari supermercati del territorio Palermitano, visto il persistere della crisi scaturita a seguito della pandemia da COVID19, ha organizzato più di un punto di raccolta di generi di prima necessità presso i supermercati sotto elencati:

Supermercato G.M.J (Lelio) Via Ciaculli 128

E-F Minimarket Savoca Via Centuripe 31

Conad Giaconia Zona industriale Brancaccio

Supermercato Paghi Poco Via Filippo Brunelleschi

Ciò che sarà raccolto verrà distribuito sabato prossimo,attraverso la nostra realtà presente sul territorio dal 2015 e di sicura affidabilità. Chi vuole può donare o segnalare le famiglie in difficoltà che non siano percettori di nessun tipo di ammortizzatore sociale,contattandoci alle email sotto riportata o attraverso la nostra pagina Facebook. Dal 06 al 09 Aprile dalle 9:00 alle 20:00. civitaspalermo@libero.it https://www.facebook.com/CivitasPalermo/ +++ IN BASE AI QUANTITATIVI DI BENI CHE SARANNO RACCOLTI SAREMO IN GRADO DI FARVI SAPERE QUANTE FAMIGLIE SIAMO IN GRADO DI AIUTARE +++

Gallery