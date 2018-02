Il giorno del ricordo dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Anvgd Palermo, come ogni anno, ha commemorato e rinnovato la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, nel Giorno del Ricordo, 10 Febbraio 2018, presso Villa Martiri delle Foibe - Via L. Bianchini 42, ore 10:00.

Alla commemorazione hanno parteciperanno: Sua Eccellenza il Prefetto Antonella De Miro, in rappresentanza del Comune di Palermo e del Signor Sindaco Leoluca Orlando il Consigliere Comunale Dott. Francesco Bertolino, il Presidente della VII Circoscrizione il Dott. Giuseppe Fiore, la Consigliera della VIII Circoscrizione il Dott. Marta D'Alia. In rappresentanza delle Forze Armate: il Questore Renato Cortese, il Comandante Militare dell'Esercito in Sicilia il Generale di Brigata Claudio Minghetti, Il Comandante dei Carabinieri il Tenente Colonnello Luigi De Simone, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza il Generale Giancarlo Trotta, il Comandante della stazione dei Carabinieri San Filippo Neri Davide De Novellisi. Si sono uniti anche tutte le associazioni combattentistiche di Palermo e la Croce Rossa Italiana rappresentata da Suor Tusa e Suor Piazza.

L’ANVGD Palermo oltre a ringraziare le figure sopracitate, ringrazia anche tutti gli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati ed i cittadini che hanno partecipato senza arrendersi alla pioggia, al freddo ed agli ideali politici. Un Ringraziamento speciale è rivolto anche alla Digos, alla Squadra di Artificieri, alla Squadra Cinofila, alla Polizia di Stato ed ai Carabinieri che hanno accertato e messo in sicurezza la zona. Gli eventi organizzati dall’Associazione hanno il solo scopo informativo ed educativo, senza alcuna strumentalizzazione politica.

