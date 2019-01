Il circo Greca Orfei incontra l’associazione Ufe: solidarietà e donazione per la cura del disagio mentale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il circo Greca Orfei dedicherà uno spettacolo all’associazione Ufe di Palermo (Utenti e familiari esperti), che si occupa di disagio mentale. Così donerà una parte dell’incasso agli Esperti per esperienza, che prestano attività di volontariato presso il Csm (Modulo 1), la Cta (comunità terapeutica assistita) e il reparto di psichiatria dell’ospedale Civico. Un’attività importata da Trento a Palermo nel 2012 dalla dottoressa Grazia Guercetti, responsabile del reparto. Per il circo di viale dell’Olimpo composto dalle famiglie Mavilla e Martini con la direzione artistica di Greca Orfei, nipote di Moira, è il mese della solidarietà e degli spettacoli. Infatti una delegazione di artisti del circo si recherà al reparto di psichiatria dell’ospedale Civico di Palermo per regalare e riempire il tempo dei pazienti. Porterà sorrisi, giochi, esibizioni e regalini ai ricoverati. Gli artisti che accompagneranno Egle Mavilla responsabile delle pubbliche relazioni del circo al reparto per fare uno spettacolo saranno il mago George e i clown i “Cardinali”, tutti artisti di fama internazionale. Già lo scorso mese di dicembre il circo ha fatto un’iniziativa simile ma per i bambini del reparto di Oncoematologia del Civico, portando loro allegria e regalini, attraverso l’associazione ASLTI Onlus “Liberi di crescere”. Associazione formata dai genitori di piccoli affetti da leucemia e tumore, nata nel 1982 a Palermo, certificata dall’Istituto Italiano della Donazione, per realizzare dei progetti. Intanto per tutto il mese e sino al 3 febbraio i palermitani potranno assistere ai meravigliosi spettacoli del circo di viale dell’Olimpo. Uno spettacolo entusiasmante fatto da artisti di fama internazionale e con i simpatici amici animali.

