“Il benessere del bambino”, lunedì 21 ottobre convegno a Terrasini

Lunedì 21 ottobre a Terrasini un convegno sul “Benessere del Bambino” Da diversi anni la Scuola Primaria “Padre Cataldo” di Terrasini si occupa e promuove progetti volti a educare le nuove generazioni, sia al rispetto dell’ambiente che a corretti stili di vita per star meglio e vivere bene. E così, proseguendo questo filone, e forte di questa esperienza, lunedì 21 ottobre 2019 alle ore 9.30, presso lo splendido scenario di Palazzo D’Aumale, sede del prestigioso Museo regionale, l’istituto comprensivo ‘Giovanni XXII’, scuola primaria ‘Padre Cataldo’ di Terrasini, organizza un interessante convegno dal titolo “il Benessere del bambino: sport, movimento e sana alimentazione”. “ Il Convegno che si terrà a Palazzo D’Aumale il 21 ottobre 2019 - a parlare è il Prof. Attilio Grisafi, Dirigente Scolastico dell’IC ‘Giovanni XXIII’ Terrasini - su iniziativa delle/i docenti della scuola primaria del nostro Istituto, si presenta come momento importante di riflessione e approfondimento a conclusione della settimana europea dello sport e vedrà la partecipazione di esperti in vari settori che riguardano i temi dell’educazione al benessere, alla promozione di una corretta alimentazione, al rispetto dell’ambiente”.

“Il nostro Istituto - continua il dirigente scolastico - è partner italiano del progetto europeo Erasmus+ “Ready steady go to…2020”, che si propone di perseguire l’obiettivo dell’inclusione sociale e dell’uguaglianza attraverso lo sport e le attività ludica, nell’ottica del superamento delle situazioni di svantaggio di ogni tipo e per garantire il pieno godimento del diritto al benessere fisico, della partecipazione e dell’aggregazione sociale. In ambito educativo lo sport assume un ruolo di primaria importanza, in quanto veicolo di valori etici e umani, promotore della cultura della salute e dell’integrità fisica, mezzo d’inclusione e di valorizzazione delle diversità. Capofila del progetto è l’Istituto francese ‘Ecole Notre Dame des Arts Sacre Coeur’ di Riom (Auvergne) con il quale la nostra scuola ha intrattenuto fin dagli anni precedenti fecondi rapporti di scambio e reciproca ospitalità.

È prevista infine a metà del prossimo mese di novembre una mobilità internazionale dei nostri bambini in Grecia, ad Atene, dove confluiranno studenti delle tante nazioni che hanno partecipato al progetto e dove saranno condivisi i prodotti che sono stati realizzati dai nostri studenti anche in occasione di questo convegno”. Sia l’importanza degli argomenti che verranno trattati, il luogo prescelto, la qualità degli interventi che si alterneranno, fanno fin da adesso presagire che sarà un momento importante e di grande spessore. Ci saranno diversi interventi tra cui quello della dottoressa Stella Cutrera (medico, biologa nutrizionista), del professore Antonio Bica (docente di educazione fisica), della dottoressa Anna Maria Giostra (psicologa), della dottoressa Brigida Rosa (dirigente Pedagostica UOEPSD distretto 34 di Carini), della Dottoressa Laura Genco (Responsabile della RNO WWF Caporama di Terrasini) che metterà in evidenza lo stretto rapporto tra ambiente e benessere del bambino.

Ma cos’è una Riserva Naturale e perché è così importante per il territorio ed i suoi abitanti? Quel è il rapporto tra uomo e Natura? “La Riserva Naturale – a queste domande risponde la Dottoressa Laura Genco - è un luogo dove la protezione della natura è diretta al benessere degli animali, delle piante, delle rocce, e, indirettamente, crea benessere al genere umano che ha bisogno di luoghi verdi, puliti, belli paesaggisticamente. Già la Montessori, nel 1948, aveva intuito il legame speciale che esiste tra infanzia e natura cogliendone le immense potenzialità educative. Il concetto del rapporto tra uomo e natura invece, non di ‘dominio’ ma di cura, è oggi di grande attualità, così come l’urgenza di educare i bambini fin da piccoli ad abitare il mondo, creando un’alleanza con l’ambiente. Negli ambienti urbani lo stile di vita è molto sedentario; qualche anno fa il giornalista americano Richard Louv ha coniato il termine ‘disturbo da deficit di natura’, è giunto infatti alla conclusione che quanto più spesso è confinato in un ambiente artificiale, tanto più l’essere umano ha bisogno di un contatto compensatorio con la natura”. Questa iniziativa, a cui ha dato il patrocinio l’amministrazione comunale di Terrasini, è stata accolta con grande entusiasmo dal nuovo Direttore del museo Regionale di Palazzo d’Aumale, dall’ architetto Domenico Targia, mente sensibile e profondo conoscitore dei territori. Al termine della giornata infine, con una formula vincente e già rodata, i genitori e alcuni caseifici del territorio, faranno conoscere ed offriranno ai partecipanti una colazione salutare (pane, olio nuovo e formaggio locale).

