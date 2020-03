In hotel con 130 mila euro di hashish nel trolley: arrestata coppia di fidanzati

Maxisequestro di droga effettuato dalla polizia a Palermo. I Falchi della sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile hanno arrestato una coppia di fidanzati incensurati: G.N., 38enne e F.M., 31enne, originari della provincia. "Entrambi - spiegano dalla questura - avevano preso possesso nei giorni scorsi di una stanza d’albergo nella zona ovest di Palermo, soltanto qualche ora prima di una perquisizione degli agenti. Al culmine di una fulminea indagine di polizia giudiziaria, nel cuore della notte, si è materializzato il blitz dei “Falchi” che li ha colti di sorpresa".

Nella stanza d’albergo, infatti, all’interno di un grosso trolley nero, erano infatti stipati 270 panetti di hashish, del peso di 100 grammi ciascuno, per un peso complessivo di 27 chilogrammi. La perquisizione ha consentito di rinvenire anche la cifra, contante, di 650 euro, sequestrata perché ritenuta di illecita provenienza.

"Sono in corso - chiudono dagli uffici di polizia - riscontri e indagini per ricostruire le fasi immediatamente precedenti all’arrivo dei fidanzati in hotel e per stabilire i canali di approvvigionamento seguiti dallo stupefacente per raggiungere il mercato al dettaglio, dove avrebbe potuto fruttare la ragguardevole cifra di 130 mila euro".