L'Hotel delle Palme chiude per ristrutturazione, dipendenti licenziati

L'anno non inizia nel migliore dei modi per i dipendenti dell'Hotel delle Palme. La nuova proprietà ha annunciato l'intenzione di avviare un piano di riqualificazione della struttura e questo comporterà la chiusura temporanea e "l'inevitabile cessazione dei rapporti di lavoro in essere". La comunicazione arriva con una nota, nella quale si sottolinea che "la realizzazione del progetto creerà nuove opportunità di lavoro e restituirà alla città di Palermo uno dei gioielli del suo patrimonio architettonico", ma non si precisa se si tratta di nuove assunzioni o se verranno riconfermati i rapporti di lavoro pregressi.

"Il fondo Algebris Npl II annuncia l’avvio nel prossimo mese di febbraio della riqualificazione dell’edificio che ospita il complesso alberghiero Grand Hotel et Des Palmes - recita la nota - L’operazione fa seguito al recente perfezionamento dell’acquisto della struttura da Acqua Marcia Turismo srl in liquidazione e Amt Real Estate spa, entrambe in concordato preventivo, all’esito del mancato esercizio della prelazione afferente il vincolo culturale in favore della Soprintendenza per i Beni Culturali".

Il progetto di riqualificazione mira a "conferire nuovo vigore alle ricchezze del patrimonio architettonico dell’hotel, nel rispetto della normativa e degli obblighi imposti dalla Sovraintendenza, attraverso il restauro degli elementi con carattere storico e di pregio, nonché puntuali interventi di adeguamento normativo. Il progetto punta alla trasformazione del Grand Hotel et Des Palmes in un hotel a cinque stelle di lusso con ristoranti e un’area relax che possano costituire interesse e attrattiva sia per la ricettività alberghiera del complesso sia per la città. In considerazione del carattere improrogabile dell’intervento e della complessità dei lavori di riqualificazione della struttura, l’hotel dovrà essere temporaneamente chiuso, con l’inevitabile cessazione dei rapporti di lavoro in essere. La realizzazione del progetto creerà nuove opportunità di lavoro e restituirà alla città di Palermo uno dei gioielli del suo patrimonio architettonico".

La proprietà rassicura però che per i lavori "si prevede l’utilizzo di imprese e professionisti di primario livello, privilegiando realtà dell’area di Palermo e della Sicilia".