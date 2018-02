Sfida tra Regioni ai Cuochi d'Italia, sarà Helios Gnoffo a rappresentare la Sicilia

Uno chef palermitano rappresenterà la Sicilia nella trasmissione televisiva “Cuochi d’Italia” condotta da Alessandro Borghese, in onda questa sera alle 19:40 su TV8. Si tratta di Helios Gnoffo, padrone di casa dell'Osteria Mercede. Lo chef metterà in pratica la sua conoscenza della cucina regionale e si confronterà con colleghi che prepareranno piatti della cultura culinaria di altre regioni d'Italia. Saranno gli chef Gennaro Esposito e Cristiano Tomei, nel ruolo di giudici, a scegliere il migliore tra gli sfidanti. In palio c'è il titolo di miglior cuoco regionale d'Italia.

Nella puntata di questa sera, Gnoffo, 35 anni, affronterà una sfida diretta un cuoco di un'altra Regione. I due si confronteranno prima su un piatto tipico della cucina siciliana e poi un piatto dell’altra Regione in gara. Gnoffo ha iniziato la carriera cucinando sulle barche. Nel 2014 ha deciso di mettersi in proprio aprendo un'attività tutta sua, l'Osteria Mercede. Il protagonista indiscusso del suo menù è il pesce e tra le sue specialità, oltre ai piatti della tradizione siciliana, ci sono anche pietanze della cucina mediterranea. Non mancano per esempio i rimandi alla cucina greca. Riuscirà a convincere i giudici ed a conquistare la finale?