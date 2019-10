"Halloween? No grazie, rifiutiamoci di celebrare morte e violenza"

"Questa mattina ho scritto una lettera ai presidenti delle Consulte Giovanili locali, aderenti all’Assemblea regionale delle consulte, i quali hanno massima libertà di espressione e decisione. Tuttavia credo sia necessario dire ‘No’ a tradizioni che nulla hanno a che fare con il nostro territorio, in cui la cultura pacifica, cristiana e tollerante si scontra con la violenza e il senso del macabro celebrati nel giorno di Halloween". A dirlo è il presidente dell’Assemblea regionale delle consulte giovanili, Alessandro Magistro.

Magistro sottolinea che "ogni anno, in tale ricorrenza si consumato tragedie a colpi di arma da fuoco – come lo scorso anno in una discoteca californiana – violenze contro le forze dell’ordine – come in Francia – e centinaia di arresti. Si ricorda che a Cava dè Tirreni per esempio lo scorso 31 ottobre, dei ragazzi in maschera hanno lanciato sassi, uova e barattoli di vernice contro un bus, seminando panico e ferito dei passeggeri colpiti alla testa da schegge di vetro".

"Credo che soprattutto nel rispetto delle vittime e delle loro famiglie – conclude Magistro – sia necessario che noi giovani diamo il buon esempio, a cominciare dal rifiuto di festeggiare un’americanata che richiama alla morte. Piuttosto invito tutte le consulte siciliane a promuovere la vita nei loro territori di appartenenza, magari attraverso il richiamo alle nostre tradizioni locali, in netta antitesi con tale violenza".