Corte dei conti: Guido Carlino è il nuovo presidente della Sezione giurisdizionale per la Sicilia

Guido Carlino è il nuovo presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia. Così ha deliberato il Consiglio di presidenza della magistratura contabile. Sostituisce Luciana Savagnone, nominata presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Carlino, 59 anni, in magistratura dal 1982, proviene da Venezia dove, per quattro anni, ha svolto le funzioni di Presidente della Sezione giurisdizionale per il Veneto, in un periodo di particolare impegno caratterizzato anche dalla celebrazione di numerosi processi a carico di amministratori pubblici, funzionari della pubblica amministrazione e concessionari di opere pubbliche per i gravissimi episodi corruttivi legati alla realizzazione delle opere di protezione di Venezia dalle acque alte (il cosiddetto sistema Mose).

Carlino, inoltre, nel corso della carriera ha svolto, dal 2004 al 2014, le funzioni di Procuratore regionale della Corte dei conti per la Sicilia. Negli anni precedenti ha espletato, sempre in Sicilia, funzioni requirenti e giudicanti in primo grado e in appello nonché funzioni di controllo. È stato, altresì, componente delle Sezioni riunite della Corte dei conti e del Servizio del massimario in Roma e ha svolto funzioni di controllo su società e enti pubblici nazionali.