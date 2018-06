Non c'è tregua per i furbetti del cellulare: multati altri 24 automobilisti

Non c'è tregua per gli automobilisti alla guida col cellulare. Dopo le 21 multe scattate venerdì scorso, gli agenti in borghese della polizia municipale hanno "beccato" altri 24 furbetti. Ognuno di loro dovrà pagare 161 euro. Ai trasgressori, inoltre, saranno tolti 5 punti dalla patente.

I controlli sono stati effettuati di nuovo in via Ausonia, corso Calatafimi, via Duca degli Abruzzi, via Sammartino e via Empedocle Restivo. Salgono a 91, in totale, le sanzioni elevate durante i controlli predisposti dal Comandante Gabriele Marchese per combattere la prima causa di incidenti stradali a livello nazionale.