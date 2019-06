Aeroporto, falsa partenza per un volo Ryanair: fermo in pista per oltre 2 ore 

Falsa partenza per il volo Ryanair Palermo-Roma delle 6,25. I passeggeri sono saliti a bordo, poi il comandante ha deciso di farli scendere. Il velivolo è rimasto fermo in pista per oltre due ore. Ai passeggeri è stato spiegato che l'aeromobile non ha potuto lasciare il suolo dell'aeroporto a causa di un problema tecnico dato da una spia non funzionante. Da qui la decisione di non decollare.

Disagi per i viaggiatori che sarebbero dovuti atterrare a Fiumicino alle 7,30 ma sono ancora bloccati nello scalo palermitano. Ryanair sta cercando di riproteggerli su un altro volo che dovrebbe partire intorno alle 11.