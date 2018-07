Treno si ferma per un guasto sulla Agrigento-Palermo, disagi per i passeggeri

Treno Palermo - Agrigento si ferma per un guasto, disagi per i passeggerGuasto tecnico ad un treno che copre la tratta Agrigento-Palermo, decine di pendolari costretti ad attendere ore per i soccorsi. Tutto è avvenuto intorno alle 15 di ieri quando il mezzo, stando a quanto riportato anche sulla pagina di servizio delle Ferrovie Italiane, ha smesso di muoversi a causa di un guasto elettrico nella tratta tra Roccapalumba-Alia e Montamaggiore Belsito.

Dopo un po' di attesa all'interno del treno, che nel frattempo si era totalmente spento e aveva disattivato quindi anche l'area condizionata, i passeggeri sono stati invitati a scendere e a raggiungere a piedi la stazione più vicina. Lì sono arrivati anche i carabinieri per constatare la situazione, garantire che venissero allestiti servizi di trasporto alternativi e far sì che arrivasse un po' d'acqua per ristorarli durante la permanenza sotto il sole.