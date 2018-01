Guasto al treno Palermo Centrale-Giachery: mezzi fermi per due ore 

Treno bloccato per due ore. Disagi alla rete ferroviaria metropolitana che collega la stazione centrale con quella di Giachery. A causa di un problema alla linea elettrica nel tratto compreso tra Lolli e Guadagna, infatti, è stato sospeso il servizio tra le due fermate a partire dalle 12.45. Notevoli disagi per i passeggeri, soprattutto per i pendolari, che attendevano numerosi l'arrivo del convoglio alla stazione d'Orleans e che sono stati costretti a trovare dei modi alternativi per raggiungere le loro destinazioni. Il servizio è stato ripristinato alle 14.45 e la circolazione ferroviaria ha ripreso alla normalità.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Palermo usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery