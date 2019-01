Guasto all'impianto elettrico, chiusa la piscina comunale: "Al lavoro per la riapertura"

Guasto all'impianto elettrico, Comune costretto a chiudere la piscina. Porte sbarrate per gli utenti dell'impianto di viale del Fante fino a quando non verrà individuata la causa del malfunzionamento elettrico, che provoca continui distacchi della luce. Al lavoro i tecnici dell'Amg e dell'Enel. "Speriamo di riaprire al più presto - ha dichiarato Patrizia Milisenda, dirigente responsabile degli impianti sportivi - contiamo di riparare il guasto tra oggi e domani".

Da un paio di giorni il Comune ha tamponato con un gruppo elettrogeno. "Non potevamo però continuare così - ha aggiunto la dirigente - ecco perché abbiamo deciso, di concerto con il capo impianto, di risolvere il problema in modo radicale".

Alcuni lettori hanno segnalato a PalermoToday anche problemi relativi al mancato rinnovo dei brevetti dei bagnini. "Sono soltanto 3 su 8 gli assistenti bagnanti ai quali è scaduto il brevetto - ha rassicurato Milisenda -. Abbiamo già programmato le visite mediche e presto torneranno in servizio. Per l'attività della piscina non ci saranno disagi particolari". Al personale già in servizio, si aggiungeranno altri due addetti individuati tra i ranghi dell'amministrazione dopo un atto d'interpello.

"Questi due nuovi bagnini hanno superato le prove di selezione e il 29 gennaio saranno all'Asp per sottoporsi a visita medica - ha annunciato Francesco Bertolino, presidente della commissione consiliare Sport, che aveva sollecitato l'atto d'interpello -. A febbraio saranno dieci i bagnini in servizio presso la piscina, il che renderà meno complicata la turnazione del personale".