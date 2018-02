Guasto alla linea elettrica, treni fermi tra Cefalù e Campofelice

Traffico ferroviario in tilt sulla linea Messina-Palermo per un problema alla linea elettrica di alimentazione. A comunicarlo è stata Rfi dopo il guasto, registrato intorno alle 9.50 di stamattina tra Fiumetorto e Castelbuono. "Per i viaggiatori del trasporto regionale - si legge in un aggiornamento delle ore 11 - è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Termini Imerese e Castelbuono. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario per i treni a lunga percorrenza".

