Tre guasti riparati a San Lorenzo e Partanna Mondello: riaccesi 110 punti luce

Centodieci punti luce riaccesi dagli operatori di Amg Energia. Tre i guasti riparati: due guasti a Partanna Mondello, tra via Castelforte e via Nettuno, e uno a San Lorenzo. Nel dettaglio a San Lorenzo sono stati riaccesi più di ottanta punti luce. Il circuito sul quale si era verificato il guasto alimenta, infatti, gli impianti di alcune strade principali (le vie San Lorenzo, dei Quartieri, Ingegneros, Di Giovanni, Aldisio, Matteo Dominici) ma anche di molte traverse (Prestisimone, Astorino, Bongiovanni, Carta, Florio, Domino, Pantelleria, Giocosa, Beltrami, Donia, Napolitani, Alfano, Africa e Bartolino). Completata la riparazione, gli impianti sono stati rimessi in funzione.

Altri due guasti di bassa tensione sono stati riparti a Mondello, in via Castelforte angolo via Mattei, in via Nettuno e in via Rosciglione: riaccesi 30 punti luce. “L’attività dei nostri operatori - sottolinea l’amministratore unico, Mario Butera - è costante e ampia, dal ricambio delle lampade alla riparazione di guasti più complessi".