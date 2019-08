Cronaca Politeama / Via Francesco Crispi

Controlli al porto, sequestrate cento dosi di droga: 14 persone segnalate alla prefettura

E' il risultato dei controlli sui passeggeri in arrivo e in partenza messo in atto dalla Guardia di finanza con l'inizio della stagione estiva: hashish, marijuana e eroina gli stupefacenti trovati ai viaggiatori