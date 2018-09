La guardia di finanza celebra il Patrono, messa con l'arcivescovo Lorefice

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella ricorrenza della festa di San Matteo Apostolo, patrono della guardia di finanza, l'arcivescovo Corrado Lorefice ha presieduto la messa in onore del Santo Evangelista nella chiesa di San Mamiliano, in via Squarcialupo. La funzione è stata concelebrata dal capo del servizio di assistenza spirituale del comando regionale Sicilia, cappellano militare Mario Raneri.

Alla cerimonia, cui erano presenti il comandante Interregionale dell’Italia sud-occidentale, il generale di corpo a’Armata Sebastiano Galdino e il comandante regionale Sicilia, generale di divisione Ignazio Gibilaro, hanno partecipato numerosi finanzieri e loro familiari, nonché le

sezioni dell’associazione nazionale finanzieri d’Italia (Anfi) di Palermo e Bagheria.

Nel corso della liturgia - scandita da canti eseguiti dal coro della guardia di finanza di Palermo - è stata ricordata la figura di San Matteo, che Papa Pio XI, con un “decreto breve pontificio” ha dichiarato patrono della guardia di finanza il 10 aprile 1934. A margine della celebrazione, Lorefice, accolto daigli ufficiali generali, ha visitato la caserma Cangialosi e il museo del comando regionale Sicilia, soffermandosi in particolare sui cimeli e la storia del brigadiere Francesco Puglisi, medaglia di bronzo al valore militare e zio del beato padre Pino Puglisi.