Guadagna, al via i lavori sul ponte Bailey: "Riapertura entro fine febbraio"

Al via questa mattina i lavori per la manutenzione straordinaria del ponte "Bailey" sul fiume Oreto, all'altezza del quartiere della Guadagna. La prima parte dei lavori sarà effettuata dal Coime. Successivamente interverrà la Rap per rifare l'asfalto. Il ponte, costruito nel 1996 dal Genio Civile, è stato chiuso nei giorni scorsi, al fine di consentire alcune verifiche sulle condizioni di sicurezza.



L'intervento, che permetterà la riapertura al transito veicolare entro fine febbraio, consisterà nella rimozione e sostituzione di alcune assi di legno che costituiscono la base carrabile del ponte e il successivo rifacimento del tappetino d'usura in asfalto.