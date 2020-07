Partinico, scoperta piantagione di cannabis tra gli ulivi: un arresto

Un 41enne di Partinico, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Grisì per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato. In contrada Bosco Falconeria i militari hanno trovato 200 piante di cannabis, alte circa 70 centimetri, nascoste in mezzo a un uliveto.

"La piantagione - dicono i militari dell'Arma - era munita di un efficiente impianto di irrigazione allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, così come confermato da una squadra di tecnici verificatori Enel intervenuta sul posto".

Per il 41enne sono scattate le manette ed è stato posto ai domiciliari in attesa della udienza di convalida. Lo stupefacente è stato campionato per le analisi quantitative e qualitative a cura del Laboratorio analisi sostanze stupefacenti.