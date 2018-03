Condannato per concussione, il prefetto sospende il sindaco di Gratteri

Giacomo Ilardo non è più il sindaco di Gratteri: è stato sospeso dalla carica dal prefetto, Antonella De Miro. Il tribunale di Termini Imerese lo ha condannato a due anni e otto mesi per concussione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici. In applicazione alla legge Severino è stata quindi decisa la sospensione.

Sciolto anche il consiglio comunale che non ha approvato il bilancio nei tempi previsti dalla legge. Ieri Vincenzo Raitano è stato nominato, dalla Regione, commissario straordinario per la gestione del Comune.