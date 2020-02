Gratteri, Laboratorio della Speranza seleziona professionisti per casa di riposo "La Martina"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La fondazione Laboratorio della Speranza ha pubblicato un bando di selezione pubblica per l'individuazione di operatori qualificati per la gestione della casa di riposo "Benedetta La Martina" sotto la protezione di San Giacomo Apostolo" di Gratteri e la creazione di una long list di candidati.

Con la pubblicazione del bando la fondazione avvia la selezione di alcune figure professionali che lavoreranno all'interno della Casa di riposo: OSS, OSA, infermieri professionali, assistenti sociali, cuochi, aiuto cuochi, personale ASU, ausiliari. La selezione è aperta ai residenti del comune di Gratteri da almeno 5 anni o che in passato siano stati residenti nel comune madonita per almeno 5 anni e ai residenti da almeno 5 anni in uno dei comuni della Diocesi di Cefalù.

Le candidature potranno essere presentate entro le 12 del 10 marzo 2020 presso il front office della Diocesi di Cefalù in Piazza Duomo 10 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Il bando completo è scaricabile sul sito della Diocesi di Cefalù.