Grande interesse per il convegno di Francesca Donato (progetto Eurexit)

Sabato all' Hotel Astoria Palace di Palermo si è tenuto il convegno dell'Associzione Progetto Eurexit sul futuro dell'Italia e dell'Unione Europea. Sono intervenuti sei relatori, tra cui l'Avv. Francesca Donato, Presidente dell'Associazione, e il Prof. Antonio Maria Rinaldi. Sono stati illustrati progetti per il reperimento di risorse finanzarie tramite misure fiscali non penalizzanti per le imprese e i consumatori ed è stato introdotto un programma di riforma delle Istituzioni Europee e dell'Eurozona. L' iniziativa ha riscosso un grande successo di pubblico con oltre 300 partecipanti e verrà ripetura a Catania il 9 marzo.