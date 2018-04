Un graffito in cambio dei segreti di una ricetta tipica: tappa a Montelepre per Hopnn

Un'opera di street art in cambio di una ricetta, in questo caso siciliana: si chiama “Graffiti per pranzo” l'iniziativa lanciata dall'artista Yuri Romagnoli (in arte Hopnn) che domani farà tappa a Montelepre. Hopnn viene dalle Marche ed ha deciso di girare tutta l'Italia donando la sua arte a città e paesi per scoprire i segreti della gastronomia.

Questo mese fa tappa in Sicilia e l'associazione Arca, presieduta dal giovane Leonardo Gaglio, non poteva farsi lasciare scappare un'iniziativa del genere. Grazie alla disponibilità del socio Pietro Paolo Gaglio e della zia Cristina Licari a Romagnoli saranno svelati i trucchi di una ricetta nostrana all'artista che realizzerà il murale in piazza della Vittoria, su uno dei muri di cinta dell'ex Don Bosco. "Una piccola opera - afferma Gaglio - che renderà Montelepre più bella. Del resto i monteleprini sono famosi per la loro ospitalità, potevamo non ospitare Yuri a pranzo?".

"L’idea di poter barattare un murale - racconta Hopnn - con un piatto è nata a Tufara (CB) dove la signora Antonietta mi ha chiesto un dipinto sul muro di casa ed in cambio io le ho chiesto di assaggiare i cicatelli. Il risultato di quel baratto è nelle foto in alto".

Gallery