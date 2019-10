L'Università festeggia i laureati della sessione autunnale: torna il Graduation day

Sabato prossimo torna il Graduation Day: l’Università festeggia i laureati magistrali della sessione autunnale dell’anno accademico 2018-2019. La cerimonia - che culminerà con il tradizionale lancio del tocco - quest'anno si terrà nel Complesso monumentale di Sant’Antonino, vicino alla stazione, dove il corteo accademico si concluderà dopo aver attraversato il centro.

La sfilata colorata, aperta dal rettore Fabrizio Micari, dal direttore generale Antonio Romeo e dalle autorità accademiche, prenderà il via alle 10.30 da Giurisprudenza, percorrerà via Maqueda e attraverserà corso Tukory raggiungendo il Complesso monumentale di Sant’Antonino. Ogni laureato riceverà in omaggio la toga, il tocco del colore corrispondente alla Scuola di appartenenza e l’attestato di partecipazione: Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale (Arancio); Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali (Azzurro); Scuola di Medicina e di Chirurgia (Rosso); Scuola Politecnica (Viola); Scuola delle Scienze di Base ed Applicate (Verde).