Neolaureati a spasso nel cuore di Palermo: corteo dallo Steri a piazza Croce dei Vespri 

Martedì 31 luglio, a partire dalle 19.00, l’Università degli Studi di Palermo festeggerà i laureati magistrali dell’Ateneo della sessione estiva con il Graduation Day. La cerimonia si svolgerà in piazza Croce dei Vespri, dove il corteo accademico giungerà al termine di un percorso che prenderà il via dal Complesso Monumentale dello Steri, sede del Rettorato (piazza Marina. 61) e raggiungerà la piazza passando per corso Vittorio Emanuele.

Il corteo sarà aperto dal Rettore Fabrizio Micari, dal Pro Rettore Vicario Fabio Mazzola, dal Direttore Generale Antonio Romeo, dal Pro Rettore alla Didattica Laura Auteri, dal Pro Rettore alla Ricerca Girolamo Cirrincione, dal Pro Rettore all’InternazionalizzazioneAda Maria Florena, dal Pro Rettore alle Politiche di Sviluppo dell’Ateneo Francesco Paolo La Mantia, dai componenti del Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico, dai presidenti delle cinque Scuole di Ateneo.

Ogni laureato riceverà l'attestato di partecipazione ed il tocco del colore corrispondente alla Scuola di appartenenza: Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale (Arancio); Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali (Azzurro); Scuola di Medicina e di Chirurgia (Rosso); Scuola Politecnica (Viola); Scuola delle Scienze di Base ed Applicate (Verde)

I laureati e i partecipanti sono invitati a pubblicare selfie e foto della cerimonia sui social network utilizzando gli hashtag #GrDayUniPa2018 e #LaureatiUniPa. Le foto migliori saranno raccolte per creare un album fotografico sui social network ufficiali di Ateneo