"Il governo intervenga, i vigili del fuoco necessitano di un'incremento di organico"

"Caro Presidente del Consiglio Dei Ministri Giuseppe Conte. Da quando è iniziata questa emergenza si sono affrontate tantissime tematiche di rilevante importanza,inerenti le carenze di organico ed attrezzature riguardanti le seguenti figure e settori sotto elencate: dirigenti sanitari dirigenti sanitari veterinari medici infermieri rianimatori anestesisti osa oss biologi questori ispettori poliziotti agenti di polizia penitenziaria posti letto in terapia intensiva ventilatori polmonari mascherine ed altri. Con il DPCM del 17 Marzo 2020 lei in parte fa fronte alle suddette lagune elencate in precedenza.

Ma parliamo di uno dei corpi di vitale importanza per il nostro paese sempre presenti ed in prima linea in qualsiasi essa sia l'emergenza, i vigili del fuoco. Presidente,vede gli standard europei prevedono 64.000 unità di operativi su tutto il territorio nazionale,sa quanti sono gli uomini e le donne in divisa nel nostro paese nel corpo in questione ? 30.000 unità... Quindi voi avete pensato di stanziare complessivamente per il pagamento di lavoro straordinario,acquisto materiale DPI ed attrezzature 5.973.600€ per il corpo nazionale dei vigili del fuoco. Bene pensate sia sufficiente? Credo proprio di no,queste persone Che dovranno lavorare h 24 non potranno reggere per molto questi ritmi..inoltre non devono ammalarsi,non devono contrarre il contagio con il virus COVID-19,non devono effettuare altre tipologie di interventi,non deve succedere nulla. Presidente; vorrei esprimere il mio modesto parere,da Presidente dell'associazione CIVITAS, e da cittadino italiano; per far fronte a quest'emergenza,a nome di tutti gli italiani e della categoria in questione,l'unica soluzione plausibile e di stabilizzare previo visita medica tutti i vigili del fuoco discontinui con effetto immediato, che da anni prestano lodevole servizio per la nostra nazione con dei contratti a termine, i VVFD e personale formato dal Ministero dell'interno previo corso di formazione e pronto da subito a scendere in campo per il nostro paese. Con l'auspicio che possa leggere questa mia missiva,colgo l'occasione per augurarle buon lavoro. Distinti Saluti. Adriano Barbaccia.

