Faccende personali nell'orario di lavoro: consigliere comunale pizzicato a Godrano

Si assentava sistematicamente durante l’orario di lavoro per effettuare varie commissioni personali procurandosi false attestazioni di presenza in servizio o permessi per svolgimento del mandato elettivo o sindacale. Con questa accusa ieri i carabinieri hanno inchiodato un operaio forestale, rappresentante sindacale, attuale consigliere comunale di Godrano, dando esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare che impone l’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria.

Il provvedimento è stato emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese al termine delle indagini eseguite dai militari della stazione di Godrano. "Contestualmente - hanno spiegato dal comando dei carabinieri - è stato accertato che sono state commesse condotte fraudolente che hanno recato un danno patrimoniale per la Regione Siciliana, ancora in corso di quantificazione".