Roberto Lipari protagonista della webserie "Consigli per il viaggio"

Arriva “Consigli per il viaggio”, miniserie per il web nata dalla collaborazione tra Gnv e il comico Roberto Lipari, che in otto puntate racconterà con ironia e leggerezza i vantaggi di viaggiare con la compagnia genovese di navigazione. Attraverso otto episodi, Roberto Lipari descriverà diverse situazioni in cui viaggiare in traghetto costituisce una valida alternativa ad altri mezzi di trasporto come l’automobile e l’aereo, permettendo ai passeggeri di dedicare più tempo ai propri cari e di socializzare con i compagni di viaggio. Lontani dallo stress della guida e liberi dai limiti di peso per i bagagli, infatti, per gli ospiti GNV la vacanza inizia direttamente dal viaggio!

La collaborazione tra il comico palermitano vincitore del programma di La7 "Eccezionale veramente" e Gnv prosegue nel percorso di promozione del territorio, rafforzando il rapporto più che ventennale con la Sicilia, una meta turistica con un’offerta a 360 gradi, 12 mesi all’anno, e una delle destinazioni più belle del nostro Paese in termini di ricchezza culturale, storica, enogastronomica e naturalistica.

La campagna “Consigli per il viaggio” sarà online sul sito e sui canali social di Gnv dai primi di marzo. Oltre alle otto puntate, ciascuna della durata di 90 secondi, saranno girate brevi pillole che saranno pianificati su altri media come negli schermi delle principali stazione di metropolitana, treni e autobus, negli aeroporti, al cinema e, naturalmente, su internet.