Contest internazionale "35award", fotografo di Cefalà Diana nella top 100

Il fotografo siciliano Giuseppe Vella di Cefalà Daina nominato tra i "Top 100 photografers" che hanno partecipato al contest internazionale di fotografia "35award". Il 33enne ha superato una selezione durissima che ha visto coinvolti 117.500 fotografi provenienti da tutto il mondo e il confronto tra 418 mila immagini, 173 paesi partecipanti e 50 membri in giuria.

Vella è entrato nella categoria di immagini "Landscape night", ovvero quelle che riprendono la paesaggistica notturna. "Ho passato notti insonni per aspettare un varco tra le nubi e fare la giusta immagine. Centinaia di prove, fallimenti, buchi nell'acqua, Ma ne è valsa la pena – dice il fotografo - essere tra i migliori 100 fotografi del mondo di questo genere, per me è stata una sorpresa che mi ha dato tanta carica".

