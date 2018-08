Studenti, associazioni e diritti: un palermitano nell’esecutivo dell’Obessu

Giuseppe Lipari, ventenne palermitano e studente universitario di Scienze Politiche, è uno dei quattro componenti del Board, l'organismo esecutivo europeo dell’Obessu (l’organizzazione internazionale che riunisce le associazioni studentesche delle scuole secondarie di tutta Europa). Lipari, responsabile esteri uscente della Rete degli studenti medi, guiderà l’organizzazione con il lituano Edvardas Vaboulas, l’irlandese Rob O'Donnell e l’islandese Sara Þöll Finnbogadóttir.

"Costruire connessione, dare spazio agli scambi tra sindacati studenteschi delle scuole d'Europa è il nostro obiettivo per garantire sempre di più il diritto allo studio e creare consapevolezza tra i ragazzi e le ragazze", afferma Lipari. Per questa grande vittoria - si legge in una nota - anche la Rete degli studenti medi Sicilia, che ha visto Giuseppe tra i suoi quadri dirigenziali regionali, è molto orgogliosa.

"Il percorso di Giuseppe - dice Lucio Lombardo, coordinatore regionale della Rete degli studenti medi Sicilia - ci rende fieri e speranzosi, grazie al lavoro da lui svolto come rappresentante della nostra organizzazione, oggi possiamo vantare un membro all'interno del board. Un traguardo più che meritato che deve darci tanti nuovi obiettivi, e portare le rivendicazioni nazionali per il diritto allo studio su un piano europeo di coordinazione e di confronto con realtà diverse ma affini".