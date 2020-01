“Vittima innocente di barbarie”: Orlando ricorda il piccolo Di Matteo sciolto nell'acido

Ventiquattro anni fa Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino, fu sciolto nell’acido per ordine di Giovanni Brusca. La sua colpa? Avere un padre pentito che non voleva ritrattare le proprie accuse ai capi di Cosa Nostra. Per questo il bambino fu prima sequestrato e dopo 779 giorni di prigionia ucciso a soli 14 anni.

"A 24 anni di distanza - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - non si è spento, né mai si spegnerà il dovere di ricordare Giuseppe Di Matteo, vittima innocente di una barbarie inaccettabile. A 24 anni di distanza dai giorni del suo assassinio, preservare la memoria di quel bambino è un atto che ci aiuta a restare umani, a ricordare che a fare la differenza fra le persone - conclude il primo cittadino - è sempre e solo il rispetto per gli altri e per il bene inviolabile della vita".